Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał z "19+" SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA! "Trzymaliśmy to w sekrecie" (FOTO)

obejrzyjcie komentarz dzikiego trenera na yt, jak wyjasnil rzezniczaka i stepien-ze rzezniczak od lat zarabia po 600 tysiecy rocznie tylko jako pilkarz, nie liczac dochodow jako ambasador pumy i mercedesa, reklam, wynajmu mieszkan etc, mogl tez porzyczyc z banku, od przyjaciol milionerow, i sprzedac mieszkanie, samochod, bizuterie, czy ona latala po swiecie po dubajach, malediwach, ma bogate znajome, rodzine. nie, oni nie chca 1 grosza dac ze swojej wlasnej kasy, o cm obnizyc standardu swego zycia, by ratowac zycie wlasne dziecko! to obcy, bidoki, zrabiajacy w rok, tyle ,co Rzezniczak zaeabia w 4 dni maja skladac sie na leczenie ich dziecka. Popieram w 100 %