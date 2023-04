Gwiazdy udzielają się na hollywoodzkiej gali: Mila Kunis i Ashton Kutcher, Christina Aguilera w zmysłowej kreacji (ZDJĘCIA)

Sobotni wieczór gwiazdom uprzyjemniła premiera musicalu "We will rock you" w Teatrze Muzycznym Roma. Na ściance wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli branży artystycznej, w tym Ralpha Kaminskiego, jak i finansjery, ze Zbigniewem Niemczyckim i jego małżonką na czele. Ciekawa gromadka?