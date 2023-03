Wymalowana Christina Aguilera odsłania swoje walory w odważnej sukni na gali GLAAD (ZDJĘCIA)

Były czasy, gdy Christina Aguilera należała do ścisłej czołówki najpopularniejszych piosenkarek w branży, a jej albumy sprzedawały się jak świeże bułeczki. Dziś X-Tina odcina raczej kupony od dawnych sukcesów, a wydawane przez nią piosenki przechodzą bez większego echa.

Christina Aguilera została wyróżniona za "niezwykłą pracę na rzecz wspierania środowisk LGBTQ+". Postawiła na odważną kreację

Nie inaczej było w czwartek na gali GLAAD Media Awards, w ramach której wyróżniani są najwięksi znani sprzymierzeńcy osób LGBTQ+. Wiedząc, że otrzyma wyróżnienie The Advocate for Change, 42-latka zapragnęła wystroić się naprawdę "godnie". Artystka miała na sobie czarną, cekinową kreację, która ledwo zasłaniała jej ściśnięty biust. Dobrała do niej diamentową biżuterię, a wisienką na torcie był mocny makijaż, czyli znak firmowy X-Tiny.