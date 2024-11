Gwiazdy na imprezie "Elle"

Nie da się ukryć, że branżowe imprezy stanowią ważny element życia znanych twarzy. Mimo że znaczna część pracy gwiazd i celebrytów przeniosła się do sieci, brylowanie na salonach wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

Po wszelakiej maści premierach rozpoznawalni najbardziej lubią lansować się na eventach modowych. Okazję do tego mieli np. we wtorek. Wszystko za sprawą odbywającego się w Los Angeles eventu Elle's 2024 Women In Hollywood Celebration.