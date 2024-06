Gwiazdy żegnają Grzegorza Blocha. Marcelina Zawadzka przyjaźniła się ze stylistą od 20 lat: "Aż do teraz widywaliśmy się często"

Grzesiu, nie umiem wyrazić smutku po Twoim odejściu... - napisała. Znałam cię tyle lat, całe te moje "modelingowe lata". Poznałam mając około 14 i aż do teraz widywaliśmy się często... zawsze ogromnie doceniałam, co robisz i co tworzysz. Nawet zaufałam tak, że to Ty pierwszy położyłeś mi farbę na moje włosy w wieku 23 lat. Nie dochodzi do mnie to, co się stało. Będziemy... już tęsknimy wszyscy bardzo. Do zobaczenia.