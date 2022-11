Gwiazdy żegnają Jerzego Połomskiego: Izabela Trojanowska, Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny... "Do zobaczenia mistrzu"

Jerzy Połomski nie żyje. Gwiazdy żegnają słynnego artystę

Odszedł Jerzy Połomski. Andrzej Piaseczny: "Do zobaczenia mistrzu"

Miał szlachetny głos, był to inteligenty facet i w ogólne z pełną klasą. Człowiek niespotykany, który poruszał się pięknie i w piosence i w aktorstwie. To wielka szkoda dla naszej kultury. Wszystkie kobiety go kochały, za ten głos. Rozmawiałem z nim jakieś pięć lat temu, to nie narzekał, ale mówił, że jest mu ciężko powrócić, że już nie ma takiej kondycji. A ja mówiłem "Jurek, ludzie na Ciebie czekają, na Ciebie Polska czeka, bo jesteś człowiekiem ponadczasowym". Zawsze mi dziękował za te komplementy, ale jego powrót nigdy nie dotarł do skutku. On nie chciał. Media by na pewno bardzo chciały, ale Jurek ciągle to odkładał. Mówił, że się nie czuje dobrze, że nie jest już tym samym człowiekiem, co był kiedyś - mówi.