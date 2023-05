Hailey Bieber duma na temat macierzyństwa: "Tak bardzo chcę mieć dzieci, ale się BOJĘ"

Lubię żartować na temat mojego samopoczucia, bo czasem jest to prostsze niż przyznanie, że przechodzę przez ciężki czas. Jeśli jednak mam być szczera, odkąd zaczął się 2023 rok, doświadczyłam jednych z najsmutniejszych i najtrudniejszych momentów w moim dorosłym życiu i, mówiąc delikatnie, mój umysł i moje emocje są bardzo kruche - napisała na InstaStories.

Justin Bieber o posiadaniu potomstwa. Już jakiś czas temu wspominał o ojcostwie

W trudnych chwilach Hailey z pewnością może liczyć na Justina Biebera, z którym pobrała się w 2018 roku. Celebrycka para nie raz zapewniała, że łączące ją uczucie jest wyjątkowo silne, a związek daje im maksimum szczęścia. Już w 2020 roku autor hitu "Sorry" przyznał u Ellen DeGeneres, że pragnie, aby owocem jego miłości do Hailey była gromadka pociech. Podkreślił wtedy, że to żona będzie decydować o czasie i ewentualnej liczbie potomstwa.