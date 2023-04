Hailey Bieber odsłania DŁUGIE nogi w czarnej mini. Tak wyglądała na randce z posępnym Justinem (ZDJĘCIA)

Ostatnie miesiące były z pewnością dla Hailey Bieber wyjątkowo emocjonujące. Wszystko za sprawą internetowej afery z modelką w roli głównej. 26-latka została wplątana przez użytkowników mediów społecznościowych w dramę, która w dużej mierze dotyczyła jej domniemanej niechęci do Seleny Gomez . Internauci przedstawili wiele "dowodów" popierających ich teorie na temat niewybrednego zachowania żony Justina Biebera . Hejt wobec celebrytki się pogłębiał, a sytuacja stała się na tyle poważna, że zareagowała sama Selena, wydając krótkie oświadczenie.

Hailey Bieber skontaktowała się ze mną i przekazała mi, że otrzymuje groźby śmierci i nienawistny hejt. To nie jest coś, na co się godzę. Nikt nie powinien doświadczać nienawiści ani zastraszania. Zawsze opowiadałam się za życzliwością i naprawdę chcę, żeby to wszystko się skończyło - apelowała Gomez.