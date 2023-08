Hailey Bieber prezentuje TRZY stylizacje jednego dnia. Towarzyszył jej Justin z posępną miną (ZDJĘCIA)

Hailey Bieber to jedno z najgorętszych nazwisk w amerykańskim show biznesie. Modelka, która w 2019 roku wyszła za niegdysiejszego bożyszcza nastolatek, Justina Biebera , ma za sobą intensywne miesiące, pełne niekoniecznie miłych momentów. 26-latka została wplątana w internetową dramę z Seleną Gomez . Użytkownicy TikToka przedstawiali kolejne "dowody" na to, że panie się nie lubią, a Hailey przypadła rola czarnego charakteru, który podsyca domniemany konflikt.

Publiczne odniesienie się do dramy przez obie strony poskutkowało ukróceniem teorii na temat wojny byłej i obecnej miłości Justina. Nie oznacza to jednak, że Hailey Bieber całkowicie pozbyła się plotek na swój temat. Tylko w ostatnich tygodniach media obiegły rewelacje o domniemanej ciąży modelki , a także o rzekomym kryzysie w małżeństwie Bieberów . Celebrycka para stara się odciąć od medialnych doniesień, chadzając regularne na randki i dając się sfotografować paparazzi.

W obliczu mnożących się plotek, dobrym sposobem na uwolnienie myśli może być rzucenie się w wir obowiązków. Tak właśnie postąpiła Hailey, która intensywnie promuje własne kosmetyki . Celebrytka w poniedziałek obskoczyła kilka miejsc w Nowym Jorku, aby zareklamować swoje produkty. W drodze do pracy towarzyszyli jej oczywiście paparazzi, którzy tego dnia mogli podziwiać aż trzy kreacje modelki .

Hailey Bieber zaprezentowała trzy stylizacje jednego dnia. W pewnym momencie dołączł do niej Justin

Najpierw Hailey opuściła luksusowe auto w dopasowanej, czerwonej sukni midi z odkrytymi ramionami. "Outfit" w stylu glamour dopełniła srebrną biżuterią, idealnie dopasowanymi szpikami i elegancką czerwoną torebką, która zresztą uzupełniała inną stylówkę modelki. 26-latka zrzuciła szykowną suknię na rzecz białej, marszczonej mini, która odsłoniła jej długie nogi. Wisienką na torcie okazał się powrót do krwistej czerwieni w ultrakrótkiej, obcisłej sukience. W pewnym momencie do zapracowanej Hailey dołączył nieco nadąsany Justin Bieber. Piosenkarz nie dopasował się do "looku" ukochanej i przyodział szare dresy, długie, białe skarpety, różową czapkę oraz żółte kroksy własnej marki.