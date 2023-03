Hailey Bieber świętuje 29. urodziny Justina namiętnym pocałunkiem. Wymowne życzenia

Marta 28 min. temu zgłoś do moderacji 37 2 Odpowiedz

Wiecie co zawsze jak patrzę na zdjęcia par w internecie zastanawiam sie jaka atmosfera panuje między nimi na co dzien. Czy też sie tak kochają jak to pokazują na zdjęciach. A jeśli nie to czy to nie jest dokujące wstawiać takie zdjęcia wiedząc że tak naprawdę jest źle?