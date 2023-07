Halina Mlynkova pozuje na wakacjach z synami z różnych związków i... PASIERBEM! Fajna rodzinka? (FOTO)

Goryb 36 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Powiem Tak nie zazdroszcze wspolczuje. Od 13 lat kocham i jestem z Moin mezem ktory Ma dwie corki z poprzedniego zwiazku i mimo ze poznalismy sie Jak on juz byl w separacji i nie mieszkal z Tamtom rodzina do dzis Mi jego corki dokuczaja ., To koszmar. Wspomne tylko ze jego starsza corka zostawila meza i poszla do faceta ktory Ma Tyle lat co jej ojciec jest macocha 4 dzieci i Sama Ma 2 ...... Ale Bog jest sprawiedliwy teraz ona Ma to Samo co Mi robila.... Albo i gorzej