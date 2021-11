Hanna Lis broni Piotra Gąsowskiego przed atakiem blogerki: "Mam nadzieję, że w razie zakażenia tacy ludzie WYLECZĄ SIĘ SAMI"

Karol 1 godz. temu zgłoś do moderacji 175 83 Odpowiedz

Pan Gąsowski rozpowszechnia nieprawdę pisząc cytuję: przechodzę to w miarę łatwo w przeciwieństwie do niezaszczepionych! Pan widział się z każdą osobą nie zaszczepioną przechodzącą covid? W moim gronie rodzinnym i w śród znajomych ci co przeszli covid, przeszli go bezobjawo, ( nikt z nich wtedy nie był szczepiony) Więc? Nie dziwię się reakcjom ludzi bo to już naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, co ci celebryci wyprawiają.