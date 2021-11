Hanna Śleszyńska zdradza nowe szczegóły na temat stanu zdrowia Piotra Gąsowskiego: "Pojawiły się KŁOPOTY Z ODDYCHANIEM"

W środowy poranek media zelektryzowała informacja na temat nagłego przewiezienia Piotra Gąsowskiego do szpitala. W krótkim nagraniu zamieszczonym na InstaStories aktor przyznał, że musiał znaleźć się pod opieką lekarzy, ponieważ ciężko przechodził zakażenie koronawirusem. Zaznaczył przy tym, że jest osobą zaszczepioną, co najpewniej uchroniło go przed jeszcze poważniejszymi komplikacjami.