Piotr Gąsowski odpiera ze szpitala ATAKI antyszczepionkowców: "Życzą mi, żebym ZDECHŁ"

WĄTPILWE 1 godz. temu

Nie chcę oceniać czy pomoc w szpitalu mu się należała czy nie bo to decyzja ratowników med. ale jeśli ja bym miał problemy z oddychaniem jak to ten Pan relacjonował, spadek ciśnienia jak mówiła Pani Śleszyńska to ostatnią rzeczą o której bym myślał to robienie relacji do neta. W takiej sytuacji myślałbym tylko aby mi ulżyło i nie było gorzej, a jeśliby się poprawiło to bym spokojnie leżał i dziękował Bogu, że jest lepiej a nie ciągle w telefonie siedzieć. Widocznie ma mnóstwo sił witalnych skoro jest w stanie tak intensywnie się udzielać w mediach społecznościowych.