Hanna Lis informuje fanów o stanie zdrowia po złamaniu OBU RĄK. "Właśnie się dowiedziałam"

kik 6 min. temu

W ogóle, to co tak ludziom zależy do dostosowaniu się do grupy, jak się nie ma pojęcia o czym się mówi? Dla samego wrażenia, że saię jest niby ambitnym? Te osoby nie przyczyniają się do rozwoju cywilizacji, tylko korzystają z tego, do czego mają dostęp, nie budują nic własnego, ambitnego, i przydatnego. Szczytem ambicji jest narzekanie na NFZ, rząd, i wszystko to, co bieżące. Tacy naprawdę mają ludzi za d3bili, bo są osoby, które są pamiętliwe, i wiele rzeczy potrafią skojarzyć na raz, i łączyć kropki. To dlaczego niektórzy wychodzą z założenia, że należy obracać ludzi w bambuko, i potem jak d3bil skończony się wybiela, a reszta kr3tynów w to wierzy, ale powiela to dalej?