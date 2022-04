Hanna Lis przejeżdża NA CZERWONYM świetle i staje na ZAKAZIE, pędząc na uliczną sesję zdjęciową (ZDJĘCIA)

Paparazzi często są krytykowani w sieci za swoje wścibstwo i zaglądanie do prywatnego życia ludzi znanych i lubianych. To właśnie jednak dzięki ich ciężkiej pracy możemy poznać prawdziwe oblicze naszych "idoli", którzy, choć w mediach promują się na wzory do naśladowania, to w rzeczywistości niejednokrotnie mają sporo za uszami. Szczególnie częstym i wyjątkowo przykrym zjawiskiem w Polsce są niestety gwiazdy, które mają w głębokim poważaniu przepisy ruchu drogowego. Zaledwie w ubiegłym tygodniu na gorącym uczynku przyłapano popularną dziennikarkę Hannę Lis.