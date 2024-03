Hanna Lis uderza w Szymona Hołownię: "Kto to widział, żeby jakieś głupie baby SAME decydowały o swoim losie..."

DZIECIOBÓJSTW... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Tak tak, bo teraz wizja wojny, wjeżdżający do Polski syf w postaci zboża i protestujący rolnicy nie są najważniejsi! Najważniejsza jest zasłona dymna czyli tzw. prawo kobiet do zabijania własnych dzieci! TAK! DZIECI! Czy się to komuś podoba czy nie - 12 tygodniowy płód już wszystko czuje, ssie swój kciuk, rusza się, kopie, jest ukształtowanym maleńkim człowieczkiem z rączkami i nóżkami. Ale kobieta MA PRAWO JE ZABIĆ, pozbyć się go, bo tak! Bo zapomniała tabletkę anty połknąć, bo była akurat pijana, naćpana, bo nie myślała o konsekwencjach, bo ją swędziało, bo na chwilę rozum jej odjęło i wpadła itd. Kształtujące się dziecko nie ma prawa do życia, do własnego ciała. Nie! Bo jest połączone pępowiną z matką, więc ona uważa, że to wyłącznie jej ciało. Więc można taką niechciana istotkę odessać jak odkurzaczem, poćwiartować, porozrywać, wstrzyknąć w jeszcze bijące serduszko specyfik, który sprawi, że przestanie bić. I O TO WALCZĄ KOBIETY, KTÓRE JUŻ MAJĄ SWOJE DZIECI, KTÓRE JUŻ SĄ MATKAMI, KTÓRE TRZYMAŁY W RAMIONACH SWOJE NOWONARODZONE DZIECKO I WIEDZĄ CO TO ZA UCZUCIE! TFU!!! BRZYDZĘ SIĘ WAMI! Nie zasługujecie na miano człowieka (Aborcja na skutek gwałtu czy ciąża zagrażająca życiu matki lub wyjątkowo ciężkie wady płodu to inna sprawa i tu każda kobieta powinna postąpić zgodnie z własnym sumieniem, to są przypadki szczególne. Cała reszta - to bestialstwo i dzieciobójstwo. Kobieta, która usunie, czyli zabije zdrowe, już ukształtowane, czujące dziecko powinna być wysterylizowana od zaraz, żeby więcej dzieci nigdy nie skrzywdziła. Mogła wziąc tabletkę dzień PO). To jest koniec świata, żeby kobiety walczyły o prawo do mordowania własnych zdrowych dzieci zasłaniając się żałosnymi hasłami o prawie do własnego ciała... To trzeba było tej szczególnej części ciała, do której macie takie prawo, pilnować i jej nie udostępniać!