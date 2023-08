Harry MIJAŁ SIĘ Z PRAWDĄ w nowym dokumencie Netfliksa? Tabloid wypunktował kłamstwa męża Meghan Markle

Rozi 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Harry zapomniał, że kłamać to też trzeba umieć. To że się papla co ślina na język przyniesie to jedno, ale warto zapamiętać: co, gdzie, komu i jak powiedziało. A jeśli ma sie problemy z pamięcią to się robi notatki