Meghan Markle szykuje "WIELKI POWRÓT" na Instagram? Eksperci: "Może zarobić nawet MILION DOLARÓW za post"

Meghan Markle od małego marzyła o sławie. Jej ojciec Thomas był reżyserem oświetlenia i pracował m.in. na planie "Świata według Bundych". Meghan często go tam odwiedzała i obserwowała gwiazdy, marząc, by kiedyś też stanąć w blasku fleszy.

W dorosłym życiu udało jej się zagrać w kilku trzecioligowych produkcjach, a największym jej sukcesem była rola w serialu "The Suits". Meghan próbowała dodatkowo zwiększyć swoją popularność, prowadząc blog o nazwie "The Tig" , gdzie zamieszczała m.in. relacje z podróży i wizyt w restauracjach oraz modowe "inspiracje". Podobnie wyglądał jej profil na Instagramie.

Aktywność Meghan Markle w mediach społecznościowych

Markle była bardzo zaangażowana w budowanie swojej "marki" w internecie do czasu, gdy poznała księcia Harry’ego . Usunęła wówczas swoje konta i wraz z mężem założyla profil o nazwie "@sussexroyal", który obserwowało aż 9,4 miliona ludzi. Niestety konto zdezaktywowano w 2020 roku, po tym jak Sussexowie "wypisali się" z rodziny królewskiej.

Teraz pojawiły się doniesienia, że Markle przygotowuje się do "wielkiego powrotu" na Instagram z profilem o nazwie "@meghan". Jak podaje "Daily Mail", konto już istnieje i ma 76 tysięcy obserwujących. Wśród nich jest kilkoro przyjaciół księżnej, w tym aktywistka Mandana Dayani , która do grudnia zeszłego roku pełniła funkcję prezesa "Archewell" - mediowego i filantropijnego przedsięwzięcia Sussexów.

Tak, to jej profil. Spodziewajcie się, że niedługo to ogłosi. Meghan wraca - ujawnia osoba z otoczenia celebrytki.

Gigantyczne profity za minimum pracy

Kardashianki mogą żądać miliona dolarów i więcej za pojedynczy post promujący produkt. Nie ma powodu, dla którego Meghan nie mogłaby tyle zarabiać. Musi jednak być ostrożna jako księżna, aby uniknąć wrażenia, że reklamuje co popadnie - przestrzega Eric Schiffer, ekspert ds. mediów społecznościowych doradzający m.in. gwiazdom programu "The Real Housewives of Beverly Hills".