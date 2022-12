Tak wyglądała aktywność Meghan Markle w sieci. To dla Harry'ego USUNĘŁA bloga i konto na Instagramie: "To nie tylko hobby, to udany BIZNES" (ZDJĘCIA)

Netfliksowy dokument Meghan Markle i księcia Harry'ego budził sporo emocji jeszcze na długo premierą. W pierwszych trzech odcinkach para ujawniła, jak doszło do ich pierwszego spotkania, a także, jak rozwijali swoją relację z dala od mediów. Zanim się poznali, przyszła księżna była trzecioligową aktorką i blogerką, dlatego, gdy tylko wyszło na jaw, że spotyka się z brytyjskim księciem, jej życiem zainteresowała się plotkarska prasa.

Meghan Markle i książę Harry poznali się dzięki jej profilowi na Instagramie

Meghan Markle wspominała w dokumencie, że była zaskoczona skalą zainteresowania wokół jej relacji z księciem Harrym. Media tak inwazyjnie wkraczały w prywatność przyszłej księżnej, że ta zdecydowała się zaprzestać aktywności w mediach społecznościowych. W efekcie usunęła profile na Instagramie i Twitterze, a także blog "The Tig", któremu poświęciła sporo czasu w dokumencie.

Nigdy nie byłam osobą, która zajmuje się tylko jedną rzeczą. Tak narodziła się moja strona. Było tam o modzie, jedzeniu, podróżach - czyli o wszystkim, co mnie pasjonowało. "The Tig" nie było już tylko hobby, to był dobrze prosperujący biznes - wyznała w netfliksowej serii.

Gdy po raz pierwszy opisywała mi swojego bloga, mówiła: "to tak, jakby najlepsza przyjaciółka mówiła ci o wszystkim, co fajne i zebrała to w jednym miejscu" - dodała wieloletnia przyjaciółka księżnej, Silver Tree.

Jej aktywność nie kończyła się jednak wyłącznie na blogu. Równie ciekawym wątkiem, który poruszono w dokumencie, jest to, że to właśnie poprzez Instagram poznała swojego przyszłego męża, księcia Harry'ego. Royals pewnego dnia zauważył jej zdjęcie i zaprosił ją na randkę przez wspólnych znajomych. Spotkanie okazało się tak udane, że poszli na kolejne, jedynie utwierdzając się w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni.

Meghan Markle była aktywna w sieci. Dziś to tylko wspomnienie

Jak to zwykle bywa, na trop ich romantycznej relacji wkrótce wpadli dziennikarze. Wtedy też Meghan zdecydowała się usunąć swój instagramowy profil, a także dobrze prosperujący blog "The Tig". Jak potem twierdziła, nie chciała napędzać zainteresowania wokół ich relacji i obawiała się nadmiernej uwagi ze strony mediów. Publicznie opowiedziała o tym dużo później, już jako księżna.

Dla mojego własnego dobra nie funkcjonuję w mediach społecznościowych już od dawna. Miałam własny profil, który usunęłam, a potem za czasów pracy w Wielkiej Brytanii zajmowała się tym oddzielna ekipa, a nie my. Dokonałam wyboru, aby nie mieć swojego konta, więc nie wiem, co się tam dzieje i w wielu aspektach mi to pomaga - mówiła podczas Fortune's Most Powerful Next Gen Summit w 2021 roku.