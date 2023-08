Książę Harry znów UDERZA w rodzinę królewską! "Nie miałam tej struktury wsparcia, tej sieci porad ekspertów"

Hania 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Co ja czytam? Facet mówi, że dzieci tracą rodziców na wojnie, że Ci którzy z niej wrócą nie mają zapewnionego systemowego wsparcia i że jako społeczeństwo za późno reagujemy na problemy ze zdrowiem psychicznym bo przecież póki wychodzisz z domu nic Ci nie jest (wysokofunkcjonująca depresja nie istnieje przecież) a ludzie po nim jadą jak po łysej kobyle bo to niby uderza w rodzinę królewską, przecież to komedia. Co więcej, jak ktoś miał do czynienia z weteranem to wie, że najlepsze chęci rodziny nie pomogą, potrzeba eksperta z prawdziwego zdarzenia, najlepiej takiego który też przeżył wojnę. I w kraju, w którym co najmniej 3 całe pokolenia są naznaczone wojenną traumą/jej skutkami nie powinno być trzeba tego tłumaczyć.