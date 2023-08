Meghan Markle i książę Harry przylecą do Niemiec! W ubiegłym roku zostali tam wybuczani...

Książę Harry przyleci do Europy. Meghan Markle będzie towarzyszyła mężowi

Teraz okazuje się, że wszyscy zaniepokojeni kondycją związku Harry'ego i Meghan wkrótce będą mieli okazję zobaczyć parę razem. Już w przyszłym miesiącu mieszkający na co dzień w słonecznym Montecito książę zawita do Europy. Jak informował serwis Daily Mail, w przeddzień rocznicy śmierci królowej Elżbiety Harry odwiedzi Londyn i na miejscu pojawi się na gali organizacji charytatywnej WellChild. Według wspomnianego tabloidu, przy okazji wizyty w ojczyźnie książę nie spotka się ponoć z księciem Williamem i królem Karolem. Po krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii Harry uda się do niemieckiego Düsseldorfu, gdzie 9 września rozpocznie się kolejna edycja Invictus Games. Książę był pomysłodawcą organizowanych od 2014 roku zawodów dla żołnierzy i weteranów wojennych, którzy zostali ranni podczas służby i od lat jest patronem imprezy.

Przypomnijmy, że Harry i Meghan odwiedzili również Niemcy we wrześniu ubiegłego roku. Małżonkowie zawitali właśnie do Düsseldorfu i wzięli udział w uroczystym lunchu One Year to Go odznaczającym rok do kolejnej edycji Invictus Games. Niestety, Sussexowie nie spotkali się wówczas ze zbyt ciepłym przyjęciem ze strony Niemców - podczas spaceru po czerwonym dywanie zostali bowiem wybuczani...