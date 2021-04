Harry WYCIĄGNĄŁ RĘKĘ do Williama: "Chce odsunąć na bok wszelkie spory"

Meghan Markle i książę Harry już od jakiegoś czasu nie mogą się pochwalić dobrymi relacjami z rodziną królewską. Oliwy do ognia dolał wywiad pary z Oprah Winfrey , w której żalili się na rasizm wśród royalsów, brak wsparcia i ostracyzm. Trudno się raczej dziwić, że bliscy Harry'ego nie byli zachwyceni ich słowami.

Mimo rodzinnego konfliktu Harry postanowił też przylecieć do Londynu z Los Angeles, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Sama Meghan została w Stanach Zjednoczonych, co miało być podyktowane troską o zdrowie ich nienarodzonej jeszcze pociechy. Mówi się jednak, że żona Harry'ego po prostu bała się konfrontacji z jego bliskimi , więc zaawansowana ciąża mogła być jedynie sprytną wymówką.

Faktem jest natomiast, że z racji ostatnich wydarzeń pogrzeb księcia Filipa może odbyć się w raczej gęstej atmosferze. Na szczęście, jak donosi The Mirror, po powrocie do Londynu Harry postanowił rozmówić się z royalsami i wyciągnąć do nich dłoń na zgodę. Nie wiemy niestety, z jaką reakcją spotkały się jego starania, bo, jak zapewnia tabloid, rozżalenie obu stron jeszcze w pełni nie minęło.