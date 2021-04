Książę William żegna księcia Filipa wzruszającym wpisem i... WBIJA SZPILĘ Harry'emu?

Upss 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 6 Odpowiedz

Zadziwiające z jaką łatwością ludzie przyznają sobie prawo do kierowania cudzym życiem i osądzania osób, które miały odwagę pójść swoją drogą. Dotyczy to zarówno rodziny Harrego jak i wszystkich krytycznie komentujących jego wybór. Podobno jest wolnym człowiekiem, ale prawie wszyscy oczekują że będzie niewolnikiem rodziny i "ludu". On nie miał wyboru w jakiej rodzinie się urodził, ale dlaczego ktokolwiek daje sobie prawo do pozbawiania go wyboru kim chce być i jak chce żyć.?? To jego życie, jego wybory i on poniesie tego konsekwencje. Nie każdy miałby odwagę zrezygnować z tych przywilejów jakie on miał, żeby żyć po swojemu, więc dajcie mu spokój i zajmijcie się swoim życiem.