Meghan Markle i Harry reagują na śmierć księcia Filipa. Póki co tylko w internecie...

Royalist 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Harry chodzi swoimi drogami, on pójdzie i do opery i złapie plecak i idzie w góry jak ma ochotę. To jest taki typ, lubi wolność, widać, że mu służy ta Ameryka, dobrze wygląda, pracuje, piękna żona, piękny zdrowy pierworodny. Psy szczekają a ludzie gadają.