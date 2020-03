Heidi Klum podejrzewa, że ma koronawirusa! "Nie czuję się najlepiej. Zostałam w domu, żeby nikogo nie zarazić"

Lika 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kobietki w ciąży trzymajcie się! Smutno kiedy myślę o was, że będziecie bez mężów/partnerów zdane na siebie ale jestem pewna że każda z was znajdzie w sobie tyle siły żeby być dobrej myśli do końca a potem urodzić i cieszyć się malenstwem. Trzymam za Was kciuki, bądźcie silne, w tych trudnych czasach jesteście silaczkami!! I jeszcze jedno, skoro nikt nie może was odwiedzać badzcie dla siebie nawzajem wsparciem, rozmawiajcie na salach poporodowych, zaprzyjaznijcie się, pomagajcie sobie jak druga musi iść do łazienki albo ma problem z dzieciaczkiem.. przetrwacie to jestem pewna a potem już do końca życia będziecie z siebie dumne że dalyście radę!!