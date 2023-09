Henio Majdan poszedł na pierwszą imprezę. Internautka: "Tacy bogaci, a taki SŁABY PREZENT". Radosław zareagował (FOTO)

Pierwsza impreza Henryka Majdana. W komentarzach znów burza

Po debiucie w przedszkolu przyszedł czas na... pierwszą imprezę Henia. Jak dowiadujemy się z instagramowego profilu Radosława , chłopiec wybrał się na urodziny kolegi. Majdan pochwalił się zdjęciami z odpicowanym synkiem, który radośnie maszeruje na imprezkę, dzierżąc w dłoniach prezent. Jak się jednak okazało, i tym razem obserwatorzy Majdanów musieli się do czego "przeczepić".

Jedna z "fanek" postanowiła bowiem skomentować zdjęcia Radosława z Henrykiem, pisząc brutalnie: "Tacy bogaci, a prezent taki słaby". Co ciekawe, na żadnym ze zdjęć nie widać, jaki podarunek dla kolegi przygotował Henio. Na kąśliwy komentarz prędko zareagował Majdan, który ironicznie odpowiedział:

No co Ty, w tej torbie są kluczyki do samochodu.