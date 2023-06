Honorata Skarbek ujawnia, że jest ZAKOCHANA i ubolewa: "Zrobili nam zdjęcia, jak przechadzaliśmy się PÓŁNADZY po Sopocie" (WIDEO)

Honorata Skarbek jest zakochana

Honorata Skarbek nie ma zamiar pokazywać partnera

Ja nigdy w życiu nie pokazałam żadnego swojego faceta na Instagramie ani nie zabrałam nikogo na ściankę, jedynie, jeśli była to osoba publiczna, ale też to nie była żadna ścianka, a dwa zdjęcia w przeciągu 2-letniego związku. To nie jest w moim stylu, ja nigdy w życiu nie dziele się tą sferą życia publicznie i to się nie zmieni, bo nigdy nie czułam takiej potrzeby - mówiła.