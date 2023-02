Honorata Skarbek szczerze o związkach z osobami uzależnionymi: "Próbowałam ich ratować kosztem siebie" (WIDEO)

Honorata Skarbek ponad 10 lat temu zaistniała w przemyśle muzycznym dzięki utworowi "No One". Wtedy to figurowała w mediach jeszcze pod pseudonimem "Honey". Celebrytka słynęła również z prowadzenia bloga i opisywania w sieci życia prywatnego. Po kilku wydanych płytach Honorata usunęła się w nieco cień i zaczęła spełniać się jako influencerka.