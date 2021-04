Honorowy Jarosław Jakimowicz przeprasza Magdalenę Ogórek na parkingu (ZDJĘCIA)

Chore 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Torebki za kilkadziesiąt tysięcy z naszych podatków a o Jarku to już w ogóle szkoda gadac. To jest przerazajace ze tacy ludzie doszli do władzy. To jest chore. Słyszeliście żeby z innych partii nie skrajnie prawicowych ktoś kiedyś zamordował psa, znęcał nad zwierzętami, znęcał nad rodzina? Bił poniżał zone. Nie to zawsze Ci niby konserwatywni katolicy którzy mówią innym jak maja żyć zgodnie z Bogiem. Jakie to chore! I przeważające. A może kościół naprawdę jest zły. W końcu faszysci tez dochodzili do władzy dzięki kościołowi to on dawał im elektorat, chyba każdy zna historie. Mussolini tez miał cały elektorat z kościoła dokładnie jak pis. I kościół uważał ze to wspaniały człowiek chyba podobały im się obozy i faszyzm. To straszne:(