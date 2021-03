Zdyscyplinowana Magdalena Ogórek przemierza parking w towarzystwie rubasznego Jarosława Jakimowicza bez maseczki (ZDJĘCIA)

Hela_z_wesela 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Myślę, że Jarek się mści na wszystkich za to, że nikt nie docenił jego warsztatu i inteligencji po młodych wilkach. A do szkoły mu się iść nie chciało, and that's our fault! XD what a mug