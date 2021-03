Jarosław Jakimowicz grozi Kamilowi Durczokowi w Niedzielę Palmową: "Pomawiasz mnie jak KMIOT, to będę reagować"

6 DŁUGICH LAT! W 2015 legła w gruzach moja 30-letnia kariera dziennikarska. Oszczercy i kłamcy z tygodnika WPROST, na czele z kryminalistą Latkowskim, wspomaganym przez Michała Majewskiego, Olgę Wasilewską oraz Marcina Dzierżanowskiego, w artykułach "Ukryta prawda" oraz „Nietykalny”, opublikowali serię ataków, które doprowadziły do zakończenia mojej pracy w TVN - pochwalił się na Facebooku Durczok, w dalszej części wpisu... nawiązując do Jarosława Jakimowicza.

Kamil Durczok, który sam sądził się za pomówienia, napisał bowiem, że Jakimowicz jest "oskarżony o gwałt" , który to czyn - w jego ocenie - jest "nieporównywalny pod żadnym względem". Kamilowi Durczokowi chodzi najwyraźniej o sprawę gwałtu, do jakiego miało dojść na wyborach Miss Generation. Śledztwo wciąż jest w toku, nikomu nie postawiono zarzutów, a Jarosław Jakimowicz reaguje bardzo emocjonalnie na każdą wzmiankę na ten temat.

(...) Nie porównuj swojego bagna łobuzie do mojej sytuacji. Nie zachowałeś się szmaciarzu honorowo, tylko zrobiłeś, to ci Miszczak kazał i ogarnął, żeby ciebie szmaciarzu nie pogrążyli w zeznaniach. Ciesz się, że tak zależało im, jemu na wizerunku stacji, bo inaczej.......... wiesz, gdzie byś był? - napisał gwiazdor TVP i kontynuował: Ja jestem z Warszawy, dużo wiem, dużo słyszałem o tym twoim mieszkanku. Chcesz narobić rabanu, to ja chętnie powyciągam nowych i tych samych świadków, którzy może będą zmuszeni zacząć mówić!! Zaraz będziesz w większym gó*nie, niż ci się wydaje. Załatw sprawy człowieku HONORU z ex żoną, przestań jeździć jak bandzior nawalony po drogach i się odpie*dol. Zaraz blady strach padnie na twoje byłe koleżanki z pracy i wróci całe to gó*no, w którym uczestniczyły dzięki Tobie. Honorowy‼ Nie ośmieszaj się kmiocie. Jeżeli byłoby, jak mówisz, to rozumiem, że następna ramówka TVN twoja? Jest weekend, masz czas, żeby się skonsultować, czy to ma sens dla ciebie i mam zniknąć z Twojego wpisu, a od poniedziałku jadę z Tobą jak ze szmatą. Nie będę nękał swojej kancelarii w weekend.