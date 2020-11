"Hotel Paradise 2": Artur i Ata będą ze sobą? "Był między nimi układ"

Podobnie jak w poprzedniej edycji, to dawni mieszkańcy rajskiego hotelu wybrali zwycięzców. Większość byłych "wyspiarzy" opowiedziała się po stronie Aty i Artura i tym samym to właśnie oni wygrali program. Ku uciesze widzów, Sargsyan i Postek pozostali wobec siebie wierni do samego końca - żadne z nich nie rzuciło złotą kulą. Lojalność i "dobre układy" zapewniły triumfatorom okrągłe 100 tysięcy złotych, do podziału po połowie.