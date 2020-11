"Hotel Paradise 2" - FINAŁ. Znamy zwycięzców!

Marta 30 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

El dursi z tym swoim powitaniem, "NAZYWAM SIĘ KLAUDIA EL DURSI I WITAM W HOTELU PARADISE" rozbawią do łez, człowiek czuje się jakby był w podstawówce na akademii szkolnej xd nie nadaje się na prowadząca jest po prostu bardzo sztywna, ubogie słownictwo, stres ją zjada. Co do uczestników tej edycji, ich osobowości kompletnie do siebie nie pasowały, zero zgrania, jakiegoś honoru, tylko kłótnie, nerwy, coś strasznego. Tyle negatywnych emocji, chęci zemsty dawno nie było w tego typu programach niby rozrywkowych a nie nerwowych. Porażka,q szkoda bo 1 edycja to byli przy tych normalni ludzie.