"Hotel Paradise 2": Już dziś FINAŁ 2. edycji show

Ale się chociaż coś dzieje.A nie flaki z olejem jakieś całuski,trzymanie za rękę,przytulanki.A Ci sobie do woli jadą po sobie i to się wydaje dużo bardziej szczere niż tez sztuczne wielkie love co się kończy zaraz po zamknięciu bram hotelu.Oby Sonia rzuciła kulę bo Łukaszek to bardzo bogaty warszawiak po co mu takie marne grosze na odżywki białkowe a i nowe majtki hahhaha