"Hotel Paradise": Robert rozstał się z Magdą! "Nie chcę wracać do tego NAWET MYŚLAMI"

"Madzia, co jest między Tobą, a Robertem? On nie kryje się, że ma dziewczynę?" – padło wówczas w relacji. "To, że Robert łamie zasady nie znaczy, że ja też będę. Dajcie mi jeszcze 2 tygodnie i o wszystkim się dowiecie" - odpisała Magda.

Historia w "Hotelu Paradise" skończyła się dla mnie, i mówiąc szczerze, to uważam, że dobrze. Czas wrócić do normalnego życia i iść do przodu. Moja relacja z Magdą, którą mogliście widzieć w hotelu, również się skończyła ponad pół roku temu. Była to burzliwa relacja, do której nawet myślami nie chcę wracać i wolę, by tak zostało - oznajmił Robert.