"Hotel Paradise". Basia NIE JEST już z Krystianem? Jej reakcja na pytanie fanów zastanawia...

Hotel Paradise trwa w najlepsze, a jego producenci robią, co mogą, aby widzowie się nie nudzili. Niedawno do programu przywrócono Basię , która odpadła na początku tej edycji w wyniku spisku Luizy, Oli i Kamila.

Barbara była w parze z Krystianem , na którego zagięła parol od samego wejścia. Niestety los im nie sprzyjał i co chwilę byli rozdzielani. Być może właśnie to spowodowało, że na przekór wszystkiemu postanowili być razem.

O to cię tu zaskoczę, bo mamy kontakt z Krystianem i to jest nasza wyłączna sprawa tak naprawdę. A po drugie nie siedzę non stop na Instagramie i nie wszystko mi się musi wyświetlać od razu. To, że nie polajkuję czegoś, to jest tak straszne, że po prostu chyba powinnam się iść powiesić - powiedziała w relacji na Instastories.