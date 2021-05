"Hotel Paradise". KŁÓTNIA Basi i Krystiana, a potem... SEKS NA ZGODĘ!

Hotel Paradise cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Obecnie emitowana trzecia edycja trwa już ponad dwa miesiące , ale producenci dbają o to, aby w programie nie wiało nudą. Ostatnio miało miejsce podwójne rajskie rozdanie, podczas którego odeszły Kara i Ewa , a do hotelu powróciła Basia.

Sielanka nie trwała jedna długo. Następnego dnia odbyło się "tajne głosowanie", w trakcie którego dziewczyny wskazały, którego z byłych uczestników chcą przywrócić do programu. Padło na Maurycego. Gdy chłopak wszedł do hotelu, Basia entuzjastycznie go powitała, rzucając mu się na szyję i oplatając go nogami. Krystianowi się to nie spodobało.