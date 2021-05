"Hotel Paradise". Basia WRACA do programu! Odpadły DWIE dziewczyny

Ostatnio w Hotelu Paradise sporo się działo. Do programu weszła piękna Białorusinka, Kara , która wywołała histeryczne reakcje dziewczyn i ekscytację chłopaków.

Bibi lamentowała z zazdrości o Simona, a Nathalia zdecydowała się na intymne zbliżenie z Marcinem. Niestety ten w kolejnych dniach rozwiał jej nadzieje na poważny związek, mówiąc, że po powrocie do Polski chce się skupić na "swoich celach biznesowych".

Wielkimi krokami zbliżało się "rajskie rozdanie", które miało zweryfikować lojalność chłopaków. Najbardziej ciekawiła wszystkich decyzja Ewy i właśnie Kary. Co ciekawe, obie stanęły za Krystianem. Choć ten jeszcze chwilę wcześniej spędził miłą randkę z Karą, a do Ewy - jak twierdził - stracił zaufanie, ostatecznie i tak wybrał blondynkę.

Nieoczekiwanie Klaudia El Dursi ogłosiła, że to jeszcze nie koniec i odbędzie się... kolejne rajskie rozdanie , ale z udziałem "gościa". Tą osobą okazała się Basia. Przywrócona do programu uczestniczka natychmiast rzuciła się Krystianowi na szyję.

Chwilę potem dziewczyny miały ponownie wybrać chłopaków, jednak nie mogły stanąć za tymi samymi co poprzednio. W efekcie pary się wymieszały, a z programu odpadła Ewa.

Po rajskim rozdaniu w Hotelu Paradise zapanowała sielanka. W powietrzu unosił się zapach miłości, a uczestnicy przepychali się w kolejce do Basi, żeby ją przytulić. Co ciekawe, robiła to nawet Luiza, która - jak pamiętamy - kilka tygodni temu wyeliminowała Basię, będąc w zmowie z Olą i Kamilem.