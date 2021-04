"Hotel Paradise". Historycznie Rajskie Rozdanie: trzech uczestników opuściło program!

Jurek 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Zabawne co tam się dzieje . Krzys ponoć dziś wraca do programu . A Luiza znała się już wcześniej z Kubą wiec pewnie dlatego go wybrała . Ale najbardziej bawi mnie Ewa . Dziewczyna tak pewna siebie ale tylko z pozoru . Ten jej śmiech na końcu każdej wypowiedzi jest żenujący . Te zagajenia A co tam ? Też żenua . Rozumiem nie grzeszy ... urodą też nie . No i te nogi jak kolumny zwaliste. Ale tupet ma .