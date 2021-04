"Hotel Paradise". Krzysiek WYTYKA Luizie wiek! "To znaczy, że jestem NIEDOJRZAŁA?!"

Dżejar 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Hipokrytka, kłamie prosto w oczy i do tego nadaje na swoją ‚psiapsi’. Do tego te krokodyle łzy. Śmiech na sali. Mogę się założyć, że po edycji odcinków wyprze się wszystkiego i powie, że to zmontowali.