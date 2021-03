"Hotel Paradise". Widzowie oburzeni decyzją Luizy: "NIKT JEJ NIE CHCIAŁ, to wyrzuciła szczęśliwą dziewczynę"

gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ta gra nie polega na podchodzeniu do faceta który ma cie gdzieś i wysyłaniu jego "dziewczyny" do domu, tylko na stworzeniu silnego duetu który ma realne szanse na wygraną. Luiza pomieszał ale w konsekwencji nic jej to nie da. Prawda jest taka że gdyby miała chłopaka któremu ufa i z którym chce dojść do finału, to siedziałaby cicho. Ale że jest sama jak paluch to mówi że jej się nudzi... ta jasne XD Próbuje coś ugrać ale ma kiepską strategię. Teraz pokazała całej grupie że jest nielojalna, w konsekwencji nikt nie będzie chciał stworzyć z nią pary. Wcześniej płakała że ludzie zaczynają kombinować i grać ale wystarczyło że zapaliła jej się pupka a od razu zaczęła robić to samo.