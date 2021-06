"Hotel Paradise". Marcin i Kara zamieszkali razem! "Bardzo dobrze nam się układa"

Oliwia 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Mozecie miwic co chcecie,ake moim zdaniem nie tak zachowali sie wzgledem Kamila,tak Go w programie obczernili.nie dosc,ze Marcin zapewnial,ze nie bedzue sie wtracal,bo widzi,ze miedzy Kara i Kamilem cos jest,w tedy tak mowil,bo Kara byla za Kamilem i nie mogl nic wskurac i tylko kamil wyszedl i widzial,ze Kara jest ulegla to podszedl ja i juz w tedy zapomnial to co mowil Kamilowi?! Jak dla mnie niefajne zachowanie Marcina!!!! A taki napoczatky byl niesmialy,robil sie czerwony,a jak tylko poczul,ze dziewczyny sa za nim to zrobil sie cwaniaczek!!! I lovelas!!!