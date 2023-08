Hubert Urbański o swoich zarobkach. Czy prowadzący "Milionerów" sam jest milionerem?

Ile zarabia Hubert Urbański?

Urbański nie może narzekać na brak pieniędzy. Sam przyznał, że udało mu się podpisać ze stacją TVN dość intratny kontrakt. Jak donosi tabloid, prezenter za jeden sezon prowadzonego przez siebie teleturnieju zgarnia blisko 250 tysięcy złotych , co w skali roku daje aż pół miliona złotych. Warto zaznaczyć, że to nie jest jego jedyne źródło dochodu. Cieszący się sympatią konferansjer często jest zapraszany do prowadzenia eventów.

To są np. podsumowania roku, rozpoczęcia, wręczania nagród itd. Po pandemii nie podniosłem swoich stawek i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, bo ja mam dobrą stawkę od wielu lat i się jej trzymam i to procentuje. Dużo pracuję i mam dużo propozycji pracy. Zgadza się, poprowadzenie eventu waha się od 15 do 20 tys. złotych. Rzeczywiście, jeżeli to przeliczyć na roboczogodziny, to są to szokujące stawki. To jest przywilej użyczenia wizerunku - wyjaśnił Urbański.