Hubert Urbański skromnie wyznaje, że jest MILIONEREM. Zdradził, ile zarabia

obywatel 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Czy jego obecność na wizji jest warta tych pieniędzy. Chyba za bardzo rozpieszczani są tzw celebryci ... i to wszystko za nasze pieniądze. Przyzwyczailiśmy ich do krociowych zarobków i w duupach im się przewraca. Na każdym kroku chwalą się swoim majątkiem, pokazują jakie wspaniałe wille posiadają, gdzie spędzają wakacje, jakimi brykami się rozbijają. Czy ich praca , bo nie mówię o jakimś szczególnym talencie z uwagi na to, że większość z nich go nie posiada ale o pracy ktorą może wykonać za nich 1000 innych i to o wiele lepiej i taniej ale nie mają tzw "pleców" i znajomości. Jeżeli ci tzw celebryci i gwiazdy nie będą chciały "pracować" za niższe stawki to nikt ich do tej pracy nie zmusza ..... mogą odejść a telewidzowie z chęcią zobaczą na ekranie nowe twarze a nie być katowanym przez Hajzerow, Jaworowicz, Holecką czy tych "artystów" na siłę okupujących polskie estrady.