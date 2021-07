Znani ze słabości do wystawnych imprez z udziałem fotoreporterów Rutkowscy zorganizowali 18-letniej córce Mai, Kai Bajor, imprezę w hotelu. Robi wrażenie?

klasa sama w ... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No tłum ludzi na tej imprezie :))) ale za to dymek i sreberka były :) a ci biedni pracownicy składający życzenia córce pracodawcy cierpiącego na wadę wzroku i z grzywką na cukier... żenada to mało powiedziane...