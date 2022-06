Huczny finisz platynowego jubileuszu: hologram królowej Elżbiety w karocy, wielki powrót na balkon i kolejne wygłupy księcia Louisa (ZDJĘCIA)

olo 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Louis zdecydowanie będzie zapamiętany dzięki temu jubileuszowi :D To po prostu żywy dzieciak, który nie może usiedzieć w miejscu. Jego starsze rodzeństwo jest już wyraźnie poinstruowane co im wypada, a co nie, natomiast on jest po prostu dzieckiem :) Charlotte jako jedyna straciła do niego cierpliwość na tej trybunie "Get out Louis !" , kiedy położył się na jej fotelu :D To pokazuje, że oni nie są takimi sztywniakami za jakich ich się uważa. George przez cały czas był chyba trochę oszołomiony, bo zapewne już wie, że w przyszłości nie będzie strażakiem, piłkarzem, czy policjantem. Tak czy inaczej Elżbieta ma następców, którzy zdają się rozumieć swoją rolę. Jej panowanie się kończy, a czas pokaże jaka będzie monarchia za króla Karola, a potem Wilhelma.