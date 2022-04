Ida Nowakowska o Katarzynie Cichopek i atmosferze w "Pytaniu na śniadanie": "To dla mnie bardzo NIEZRĘCZNE"

Jest to dla mnie bardzo niezręczne, bo mam wrażenie, że od kilku dni to ja jestem najczęściej pytana o Katarzynę Cichopek. Nie znam jej blisko, mimo że pracujemy w tej samej redakcji. Jesteśmy w innych parach prowadzących, dlatego po prostu się mijamy - zaczęła. Na tyle ją znam i szanuję jako człowieka, że wiem, że gdyby chciała opowiedzieć nam, znajomym z "Pytania na śniadanie" o tym, co się wydarzyło, to by to zrobiła. Dlatego szanuję jej prywatność, bo jestem pewna, że to są trudne momenty.