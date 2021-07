Ida Nowakowska o szybkim powrocie do pracy: "Nie jestem superbohaterką!"

Gdybym musiała pracować od 8 do 16 to nie mogłabym sobie na to pozwolić. Chcę to podkreślić, bo nie jestem jakąś superbohaterką. Finał "Dance dance dance" trwał zaledwie 20 minut na żywo. To było moje pierwsze wyjście po tygodniu. Także to zupełnie inaczej wygląda zza kulis. Z kolei praca przy "Pytaniu na śniadanie" to są tylko poranki. Mam zresztą to wielkie szczęście, że mam ogromne wsparcie od mojego męża i mamy - zdradza Ida w rozmowie z Pudelkiem.