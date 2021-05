Ida Nowakowska przyszła do pracy TYDZIEŃ PO PORODZIE! (ZDJĘCIA)

Ovw 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Jak wyszła.bardzonnowoczesna i świetnie zrobiona reklama TVP kobieta to był hejt że telewizja publiczna widzi kobiety jako kury domowe z misją rodzenia dzieci, mimo że kobiety ubrane były modnie w biznesowym stylu, zadbane i pokazywały że nawet kobieta z dzieckiem może być np kierowca (gender?) Teraz jest hejt bo jedna z prezenterek śmiała wrócić do pracy tydzień po porodzie. Jeżeli ma siłę, nie ma komplikacji to czemu nie. Dajcie jej spokój. A dziecko w tym wieku śpi po kilkanaście godzin wciągu doby. Matka nie jest niewolnikiem ma prawo wyjść z domu jeżeli dziecko będzie nakarmione inpod opieką